Le nouveau financement de la CNAF facilite l’accueil des adolescents

Périscolaire

Publié le 29/03/2022 • Par Michèle Foin • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Accueillir les jeunes de 12 à 17 ans demande du savoir-faire, et de la volonté politique. Depuis 2020, la caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) offre des financements spécifiques pour encourager une offre adaptée aux aspirations des jeunes et qui favorise leur émancipation. Retour d’expériences.

L’été 2021, après une série de rixes très violentes entre jeunes adolescents, le gouvernement a présenté un « plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences liées aux bandes et groupes informels ». Parmi les actions proposées, on trouve « l’occupation des enfants hors temps scolaire ». La Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) a donc proposé un soutien financier aux accueils de loisirs et accueils collectifs de mineurs qui étendraient leurs horaires d’accueil jusqu’à 20 heures dans les quartiers prioritaires de la ville, ou lorsqu’ils sont en prise à des violences avérées « liées aux bandes et groupes informels », précise la Cnaf.

Face aux rixes, les élus misent avant tout sur la prévention

Six mois plus tard, le bilan est médiocre. « Les collectivités se ...