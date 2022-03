Le conseil départemental du Nord « fore la donnée » pour comprendre l’évolution des dépenses de RSA

Innovations dans les territoires (8/8)

Après les innovations en matière de finances, contrôle de gestion, management et évaluation récompensées par un trophée de l’Afigese, la Gazette des communes présente d’autres idées candidates qui ont retenu l’attention de la rédaction dans une série de 8 articles. Cette semaine gros plan sur le conseil départemental du Nord qui veut mieux comprendre l’évolution de la dépense de RSA de façon à l’anticiper plus finement, avec le datamining.

En s’engageant dans une démarche de datamining ou « forage des données », la direction des finances du conseil départemental (CD) du Nord (2,5 millions d’hab.) avait un objectif précis : affûter la prévision de ses dépenses de RSA (revenu de solidarité active). « Le RSA représente 25 % de notre budget de fonctionnement, et a connu une très forte hausse entre 2015 et 2017. Lorsque nous souhaitions prévoir les dépenses, notre marge d’erreur était de 1 à 2 %, ce qui sur de gros volumes représente de fortes sommes », explique Matthieu Barbier, directeur des finances.

C’est pourquoi la collectivité a souhaité travailler sur ses données, ou plus exactement sur les flux envoyés par la CAF (caisse d’allocations familiales). Elle a pour cela fait appel à l’expertise de la société DataStorm, spécialisée en économie, statistique, data science et intelligence artificielle, optant pour un achat à caractère innovant, passé selon les dispositions du décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018. « Entité du groupe ENSAE – ENSAI , DataSorm a une approche particulière qui correspondait à ce que l’on souhaitait. Par ce biais, nous avons eu le droit de les choisir exclusivement », note Matthieu Barbier.

Reprendre chaque donnée

« La CAF envoie des flux d’information plus ou moins riches, qui arrivent chez nous en vrac. Ces données comportent beaucoup d’informations sur les bénéficiaires, que jusqu’ici nous n’arrivions pas à traiter compte tenu de l’impossibilité de les lire à l’œil humain », assure Aline Parent, responsable du service pilotage des projets stratégiques au CD du Nord. La nécessité se faisait donc jour de reprendre chaque donnée avec toutes les caractéristiques des bénéficiaires, notamment en termes de changement de statut.

« Alors que les directions des finances adoptent une approche macro-économique qui les poussent à regarder des agrégats financiers pour essayer de comprendre leur évolution dans le temps, nous sommes partis de la donnée la plus granulaire possible afin de bien reconstituer l’agrégat global », explique Benoit Ravel, directeur exécutif de DataStorm.

C’est donc à un patient travail de structuration et de nettoyage de la donnée que se sont livrés les experts de DataStorm, en lien avec la direction des finances, mais aussi la direction de l’insertion professionnelle et lutte contre les exclusions et la direction des systèmes d’information. « Il y a eu tout un travail de compréhension de la donnée de la part de DataStorm, qui s’est appuyé sur la connaissance des agents de la direction de l’insertion, de façon à faire correspondre les changements de statut aux événement de vie des allocataires », poursuit Aline Parent.

Deux collaborateurs de Datastorm, data-scientifique et statisticien informaticien, ont ainsi rencontré toutes les semaines pendant deux à trois mois les agents de la direction de l’insertion. « Une difficulté était liée au fait que nos interlocuteurs n’avait pas de culture de la donnée. Le parti pris a donc été de faire tout de suite une application sur laquelle les agents pouvaient explorer la donnée, afin de les immerger dans le processus et d’instaurer le dialogue », indique Benoit Ravel.

La fin du travail en silo

L’un des atouts de la démarche est qu’elle a permis à des directions de la collectivité jusque-là étanches (finances, insertion, DSI, mais aussi direction des affaires juridiques et de l’achat public pour ce qui concerne les aspects RGPD) de travailler en transversalité. Le conseil départemental est également monté en compétences sur la donnée et son traitement. « Nous avons recruté une data-analyste, embauché des apprentis et nous avons formé en interne des agents. Le constat est que l’organisation des compétences sur la donnée est assez éclatée, alors même que ce sont justement des compétences difficiles à trouver », commente Matthieu Barbier.

La future direction du contrôle de gestion sur laquelle travaille la collectivité devrait à l’avenir coordonner ce sujet. « Il faut un mixte entre des compétences internes qui nous permettent d’opérer la majeure partie du travail de traitement et d’analyse de la donnée et le recours à des prestataires externes pour mener des projets pointus », poursuit le directeur des finances.

Désormais, l’enjeu réside dans l’acculturation des services et la communication, notamment auprès des élus. « Une fois que la technostructure se sera imprégnée de ces outils, il faudra avoir s’appuyer sur ces chiffres et ces données pour transmettre de l’information aux élus », résume Matthieu Barbier.