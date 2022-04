L’Ile de Nantes, un quartier résolument inclusif et solidaire

« C’est un projet social, mais également urbain »

Abbassia Hakem, adjointe à la maire de Nantes, déléguée aux solidarités et à l’inclusion sociale

« Il existe une longue tradition de solidarité à Nantes. Le restaurant social Pierre-Landais est ouvert sur l’île depuis les années 40. Dans les années 90, dans le cadre de la transformation de la ville, il a été décidé de garder tous ces lieux d’accueil pour public vulnérable. 5Ponts s’inscrit dans cette tradition. C’est un projet social, mais également urbain. Il permet l’inclusion et l’insertion, notamment grâce à la construction de logements d’urgence, durables et de location sociale. Il y a aussi une envie intergénérationnelle avec une cité universitaire.Nous avons conservé le restaurant social et agrandi les douches, car les profils de la précarité ont évolué : ce sont des familles, des personnes âgées, des femmes. Et nous avons embauché des travailleurs sociaux pour orienter ces personnes dans l’accès à leurs droits. »