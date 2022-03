Fermeture du Guichet adresse de l’IGN : la transition vers une base adresse libre et unifiée arrive à son terme

Le 30 avril, le Guichet Adresse de l’IGN ne sera plus disponible. Dans le même temps, les développeurs de la Base Adresse Nationale (BAN) qui étaient encore à la Dinum migrent à l’IGN. La transition vers une bibliothèque unifiée et libre d’accès des adresses françaises se finalise.

Vingt ans après la publication du rapport du Conseil National de l’Information Géographique sur les adresses, qui préconisait la constitution d’une base de données ouvertes pour l’ensemble des adresses françaises pour remplacer les multiples listes fermées et commerciales, la transition est en phase d’être achevée. Le 30 avril 2022, la base de données historique de l’Institut national de l’information géographique et forestière cessera d’être mise à jour et le site Guichet Adresse ne sera plus accessible. Il n’y aura plus qu’une seule bibliothèque de référence : la Base Adresse Nationale (BAN).

La BAN a vu le jour en 2014 ...