Présidentielle, l’AATF veut bousculer le débat

Election 2022

Publié le 25/03/2022 • Par Julie Krassovsky • dans : France, Toute l'actu RH

A quelques semaines du premier tour des élections présidentielles, l’Association des administrateurs territoriaux de France (AATF) interpelle les candidats au travers de quarante propositions qui vont au délà du champ strictement institutionnel. Décryptage.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Après l’appel aux candidats du collectif de hauts-fonctionnaires Nos services publics tout comme celui du think tank, le Sens du service public, c’est au tour des hauts fonctionnaires territoriaux de s’engager dans la formulation de propositions aux candidats à l’élection présidentielle.

Au menu, quarante propositions adossées à une nouvelle édition du baromètre annuel de l’association, réalisé avec Ipsos, qui interroge aussi bien le grand public que les fonctionnaires sur leurs souhaits autour de l’action publique.

Le résultat est une série de mesures qui s’intéresse à des questions institutionnelles, comme le souhait d’un rapport revisité entre l’État et les collectivités, à l’attractivité de la fonction publique et de ses métiers, comme à des domaines économiques, politique et ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Références 40 propositions aux candidats à l'élection présidentielle, AATF, mars 2022

Cet article est en relation avec le dossier