Territoires pilotes de sobriété foncière, épisode 2 : le temps du projet

Publié le 29/03/2022 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Le site de l'ancienne gendarmerie de Louviers D.R.

Un an après son lancement, la démarche des Territoires pilotes de sobriété foncière (TPSF), portée conjointement par l'Agence nationale de la cohésion des territoires et le Puca, entre dans une phase opérationnelle. "La Gazette" suit, durant cette année 2022, les réunions du Cercle des pionniers acteurs de cette expérimentation vouée, demain, à donner naissance à un mode d’emploi du recyclage urbain. Second rendez-vous avec Louviers et Bastia.

