Vers la fin programmée des DSI ?

La révolution numérique génère de très importantes transformations au sein des directions en charge des systèmes d'information. Alors que certains métiers deviennent soudainement obsolètes, l’État a jeté les bases d’une nouvelle politique et doctrine du numérique.

Par Philippe Gille, directeur délégué à la transition numérique au sein d’un département, membre de l’AITF

Les directions des systèmes d’information (SI) sont promptes à sensibiliser les services métiers aux changements à accepter et à opérer lors de la mise en place d’un nouveau système d’information métier (GRH, finances, SI social, etc.) : changement des métiers, des méthodes de travail, de l’organisation du service, des processus, etc. Or, ces mêmes DSI sont elles aussi fortement impactées par les changements liés à la révolution numérique. Déjà, grâce à notre ...