Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 19 au 25 mars sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Histoires d’eau – Selon le dernier rapport de l’Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement, cité par Actu Environnement, le prix global de l’eau à l’échelle nationale a augmenté entre 2016 et 2019. La facture moyenne annuelle par ménage atteint ainsi 502,80 euros en 2019 (contre 483,60 euros en 2016). Autre information : 31% des services d’eau potable sont certes assurés en délégation mais ils représentent tout de même plus de 57% de la population. Les services en délégation sont d’autant plus présents que la taille des territoires qu’ils couvrent est élevée en nombre d’habitants. En revanche, 61% des usagers sont couverts par des services d’assainissement gérés en régie. Dans le détail, c’est le cas de 83% des communes, contre 56% des EPCI. Enfin, le rapport fait aussi le point sur l’efficacité des services et la lutte contre les fuites.

La crise sur le gâteau – Et si la crise énergétique était chance pour changer (enfin) nos habitudes ? C’est ce que veut croire Novethic, qui fait le point sur les bouleversements en matière de transition énergétique à partir d’un slogan aperçu sur les réseaux sociaux : « Combattez Poutine, faites du vélo ». L’article constate de fortes hausses de locations de vélo depuis le début de la guerre, tout comme le covoiturage longue distance et du quotidien. Dans le même temps, les ventes de voitures électriques ont explosé. Les professionnels de la filière chauffage s’attendent, eux, à une progression des demandes en équipements bois et pompes à chaleur. Enfin, les rénovations énergétiques des bâtiments devraient poursuivre le boom constaté en un an (trois fois plus entre 2020 et 2021).

Dernier tri – A l’occasion de la Journée mondiale du recyclage, la semaine dernière, Citeo a dressé le bilan des habitudes de tri et de recyclage des déchets en France. Comme le décrit Le Figaro, 3 Français sur 4 auraient encore des doutes sur la bonne façon de trier ses emballages. Au niveau du recyclage, 70% des emballages ménagers sont certes pris en compte aujourd’hui mais il existe de grandes disparités entre les matériaux : 90% pour le verre, 48% pour l’aluminium, 30% pour le plastique. Des différences qui s’expliquent, selon Citeo, par le fait qu’il a fallu attendre que les capacités de recyclage (concernant notamment le plastique) se développent. Pour augmenter ces performances, des leviers existent : simplification du tri, incitation (via la tarification par exemple)…

Sortir du bois – A quelques semaines de la présidentielle, la filière Forêt-bois a adressé aux différents candidats un colis spécial contenant son Manifeste, des plants d’arbre et un échantillon de construction bois. Dans un communiqué, la Fédération insiste sur son rôle dans la décarbonation de l’économie et du secteur du bâtiment. Elle invite également à adapter les forêts pour conserver la biodiversité et préserver la multifonctionnalité des peuplements forestiers, consolider le bois dans la RE2020, ouvrir le plan Hydrogène à l’hydrogène vert à base de biomasse forestière, ou encore, poursuivre le développement du bois énergie.

Territoires autonomes – Le site L’Automobile et l’entreprise reprend une enquête de la Macif qui montre l’intérêt d’un élu français sur 7 pour la mobilité autonome. Selon cette étude, effectuée avec l’Association des maires ruraux de France, le déploiement de ce type de solution de déplacement apparaît compliqué pour 77% des élus. Et pourtant, pour 66% d’entre eux, la mobilité autonome serait une bonne chose pour leur territoire, contre 10% seulement de réfractaires. Dans le détail, les élus locaux privilégient, pour la mobilité autonome, les transports en commun (de type navette) plutôt que le transport à la demande.

Au milieu coule une rivière – Elément de nature, de changement, de lumière et de végétation, les rivières ont un rôle à jouer en ville. C’est ce que rappelle Le Télégramme en s’appuyant sur des exemples de Rennes et de Morlaix qui ont des projets de réaménagement pour faire revivre leur rivière en centre-ville. Objectif affiché : en résorber les coupures qu’elles génèrent parfois, ces rivières réaménagées doivent être un lieu de partage, de plaisir et d’espace public qui embellit la ville [lire aussi notre article].

Flambée – L’opérateur de transports Transdev, présent dans 18 pays européens, s’inquiète de la flambée du prix de l’énergie. Selon Le Figaro, l’entreprise a ainsi chiffré le surcoût à 15 millions d’euros, qui s’ajoutent aux 41 millions de 2021 où les tarifs de l’énergie avaient déjà augmenté. L’article précise également que Transdev ne s’était pas encore remis de la crise sanitaire malgré une fréquentation en hausse.

Et aussi…

A Mâcon, le réseau de transports publics constate une explosion de la fréquentation des navettes gratuites [Le JSL.fr] ;

Utiliser les transports en commun, les services de location de vélo, réduire la vitesse en voiture, organiser des dimanches sans voiture en ville… L’Agence internationale de l’énergie liste des mesures permettant de réduire rapidement la consommation de pétrole [Sud-Ouest].