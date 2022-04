Répression renforcée pour la violation des arrêtés de police municipale

[Fiches pratiques de la police territoriale] Législation-réglementation-jurisprudence

Publié le 07/04/2022 • Par Cécile Hartmann Vincent Champenois • dans : Fiches pratiques de la police territoriale

Le décret n° 2022-185 du 15 février 2022 modifiant la classe de la contravention prévue à l’article R.610-5 du code pénal et instituant de nouvelles contraventions, élève de la 1re à la 2e classe la contravention réprimant la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police. Il crée de nouvelles contraventions de la 4e classe, soumises à la procédure de l’amende forfaitaire. Cette fiche porte sur l’analyse juridique de ce décret qui fixe le cadre des compétences de l’autorité de police compétente.

La notice du décret précise très clairement que le but est de renforcer par la répression le non-respect des décrets et arrêtés de police. C’est ainsi que le décret élève de la 1re à la 2e classe la contravention réprimant la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police. Il crée une contravention de la 4e classe en cas d’occupation du domaine public en méconnaissance des prescriptions de l’arrêté d’autorisation.

Par ailleurs, il crée des contraventions de la 4e classe réprimant le non-respect de certaines mesures de police générale relatives à la consommation d’alcool sur la voie publique, à l’usage d’artifices de divertissement, à la réglementation du transport de récipients ...

