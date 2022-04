Évaluer… pour quoi faire ? (1)

[Fiche finance] CONTRÔLE DE GESTION

Publié le 11/04/2022 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Fiches Finances, France

L’histoire de l’évaluation a pu être émaillée de promesses déçues ou encore de conflits avec la légitimité élective, il semble alors naturel que certains émettent des doutes sur son utilité. Pourtant, instrument de management et d’aide à la décision, l’évaluation des politiques publiques a toute sa place dans la boîte à outils de l’élu comme du manager. Si les Anglo-saxons l’ont intégrée depuis longtemps, elle est d’adoption plus récente en France, jusqu’à devenir aujourd’hui un moment essentiel dans la vie de l’action publique. C’est d’abord grâce à l’Union européenne, à travers l’évaluation des fonds structurels, que son usage fut banalisé, permettant l’émergence d’autres acteurs que l’État. C’est sous cette impulsion que les collectivités territoriales se sont lancées dans l’évaluation de leur action. Mais qu’est-ce que l’évaluation? À quoi peut-elle servir ?

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

L’évaluation ne doit pas être confondue avec…

« Ah… vous êtes là pour l’audit ! » : il n’est pas rare que les évaluateurs soient accueillis sur le terrain par cette phrase. Or, l’évaluation n’est pas un audit. Elle en diffère parce qu’elle ne vient pas vérifier la stricte conformité d’une action à un référentiel préétabli. Le sien se construit spécifiquement à chaque projet, il est unique. L’évaluation n’est pas un contrôle non plus, ce dernier venant sanctionner un écart. Comme l’audit, il n’est pas réalisé avec les parties prenantes, contrairement aux évaluations qui peuvent même les associer au pilotage des travaux. L’évaluation ne doit également pas être confondue avec le bilan, celui-ci étant un moment ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite