Le Corner, tiers-lieu qui réinvente le service municipal de la jeunesse

Politiques publiques

Publié le 31/03/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : Actualités Education et Vie scolaire, Innovations et Territoires

La ville a remplacé le service « jeunesse » par un tiers-lieu construit et géré en partenariat avec deux associations d’éducation populaire et les jeunes.

Chiffres-clés Financement, subvention municipale de fonctionnement : 130 000 €/an. Equipement mis à disposition par la ville, locataire.

[Feyzin (Rhône) 9 950 hab.] Au cœur de Feyzin, derrière sa façade vitrée, Le Corner ressemble à un loft : des fauteuils où s’affaler et un grand écran, un immense plan de travail entouré de tabourets hauts et une cuisine équipée, un coin « ordinateurs », une « bulle » où ­s’isoler… « Ce sont les jeunes qui ont décidé de cet aménagement », explique ­Foued ­Rahmouni, l’un des coordinateurs de ce tiers-lieu pour les 14-21 ans ouvert en mai 2019.

Mais l’originalité de ce lieu de 200 mètres carrés est ailleurs : il a remplacé le service municipal de la jeunesse… ou plutôt le réinvente. En 2018, la commune a cherché comment innover pour ses jeunes… malgré la faiblesse de ses moyens. Elle a donc lancé un appel à projets, remporté par l’ Afev avec la fédération Léo-Lagrange.

Aide des mentors

Les deux associations ont construit le projet avec la ville, ainsi qu’avec les membres du conseil municipal des jeunes. « Nous sommes partis trois week-ends avec eux pour en discuter », rapporte ­Foued ­Rahmouni. Salarié de l’Afev, celui-ci cogère à présent Le Corner avec ­Emmanuel ­Berti, un employé de la fédération Léo-Lagrange, et deux agents de l’ancien service municipal « jeunesse ». « Notre supérieure hiérarchique est la directrice du grand pôle “enfance-­jeunesse” qui a été créé, indique ­Noëlle ­Freydure, l’une d’entre eux. Mais au quotidien, nous sommes sous la responsabilité opérationnelle de l’Afev. »

Le quotidien, ce sont ces collégiens qui, sac à l’épaule, poussent la porte d’un geste familier. Leur collège, Frédéric-Mistral, est situé à 200 mètres de là. Ils viennent surtout « pour se poser », se retrouver. Mais aussi afin de faire leurs devoirs, chercher des informations ou utiliser un ordinateur. Jouer en ligne est possible, mais seulement si personne ne veut effectuer des recherches pour une orientation, un stage…

Pour aider dans ce cas : des « anciens » devenus mentors ou les membres de l’équipe, tous formés à l’utilisation de « l’agrégateur d’opportunités », une solution numérique développée par la fédération ­Léo-Lagrange pour les professionnels de la jeunesse. « Nous avons aussi deux volontaires en service civique au sein du collège, pour du tutorat et des temps d’orientation, précise ­F­oued ­Rahmouni. Et nous accueillons les collégiens exclus temporairement, pour une réflexion sur leur situation, un rattrapage scolaire et une découverte des autres structures. Ce sont souvent des jeunes isolés : il y a un lien de cause à effet. »

Un vrai laboratoire

Enfin, en janvier 2021, la ville a ajouté la gestion du dispositif d’activités « péris’collège ». Mais le rôle des coordonnateurs est aussi de susciter des projets. Organisés en « commissions », les jeunes se réunissent ainsi avec eux autour du plan de travail et décident du prochain ciné-débat ou d’une recette à cuisiner ensemble, organisent une collecte de vêtements, etc. « Pour nous, associations, c’est un vrai laboratoire », assure ­Julie ­Tachon, déléguée territoriale de l’Afev, qui supervise le projet et un autre, qui s’en inspirera, dans le quartier lyonnais de La Duchère.

Contact : Foued Rahmouni, salarié de l’Afev, coordonnateur, 06.16.12.04.09.

« Nous avons fait appel à des spécialistes » Patrice Ferrero, directeur général des services « Pour Le Corner, nous avons lancé un appel à projets afin d’obtenir des propositions de la part de spécialistes, au lieu de rédiger nous-mêmes un cahier des charges. Nous n’aurions pas non plus pu avoir accès au même réseau, ni nous offrir l’agrégateur de solutions [de la fédération Léo-Lagrange, ndlr]. Pour nos deux agents mis à disposition, c’est aussi une bonne chose, car nos services n’étaient pas suffisants pour leur permettre une évolution. Cela implique cependant de coordonner de nombreux partenaires : associations, clubs de foot ou de boxe, médiathèque, etc., pour le péris’collège, point écoute jeunes, prévention spécialisée… Nous utilisons, pour cela, la coordination existante pour la convention territoriale avec la caisse d’allocations familiales. »