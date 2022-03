Les pistes cyclables peuvent-elles s’affranchir des règles sur l’artificialisation des sols ?

Chargé par le gouvernement d’évaluer l’utilité du vélo et de la marche pour lutter contre la perte d’autonomie des personnes âgées et handicapées, le député LRM Jean-Marc Zulezi propose dans un rapport que les contraintes sur l’artificialisation des sols ne s’appliquent pas aux pistes cyclables.

Vieillir, oui, mais en bonne santé, c’est un autre sujet. En France, la moyenne d’âge des seniors en bonne santé et sans perte d’autonomie précoce est de seulement 64 ans, contre 73 ans chez nos voisins scandinaves. Qui font plus de vélo ! Missionné fin 2021 par le Premier ministre Jean Castex pour évaluer le rôle des mobilités actives pafin de lutter contre la perte d’autonomie des personnes âgées et handicapées, le député En Marche Jean-Marc Zulesi a rendu le 17 mars son rapport.

Le parlementaire formule 21 recommandations autour de la prévention, la levée des freins à la pratique du vélo (pistes et ...