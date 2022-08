Sobriété foncière, déchets : nos lectures du moment

Sobriété foncière, déchets, ... Découvrez les derniers ouvrages sélectionnés pour vous en toute indépendance par la rédaction de Techni.Cités.

Territoires pilotes de sobriété foncière, anticiper, repérer, expérimenter



Pour définir des réponses concrètes aux enjeux climatiques, environnementaux, sociaux et sanitaires, le ministère de la Cohésion des territoires et des relations aux collectivités territoriales et le ministère de la Transition écologique, en s’appuyant sur l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT)/Action coeur de ville, la Direction générale de l’Aménagement du logement et de la nature (DGALN) et le Plan urbanisme construction architecture (Puca) ont initié la démarche expérimentale : Territoires pilotes de la sobriété foncière. Cette démarche vise à définir des méthodes et des outils de sobriété foncière pour les territoires volontaires.

Ce guide propose des réponses et exemples inspirants avec les 7 lauréats "Territoires pilotes de la sobriété foncière" intégrés au programme Action Cœur de ville piloté par l’ANCT et les 25 territoires candidats à la démarche qui forment aujourd’hui le Cercle des pionniers de la sobriété foncière.

Ce guide est téléchargeable gratuitement sur le site de l’ANCT.

ACCOMPAGNER le traitement des déchets de plantes exotiques envahissantes issus d’interventions de gestion

Pour accompagner le traitement des déchets de plantes exotiques envahissantes, le Centre de ressources sur les espèces exotiques envahissantes (co-piloté par le Comité français de l’UICN et l’OFB), en collaboration avec Suez, a publié un guide technique. Il présente, sous la forme de fiches pratiques, les modes de traitement possibles en fonction des espèces végétales concernées, leurs avantages, leurs limites, les expérimentations réalisées et les préconisations de biosécurité applicables lors des différentes étapes de traitement pour limiter les risques de dispersion de ces espèces.

Ce guide est téléchargeable gratuitement sur le site du Centre de ressources espèces exotiques envahissantes.