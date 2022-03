Coût des énergies : frissons sur les équipements sportifs

Equipements sportifs

Publié le 25/03/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actu experts finances, France

La hausse du coût des énergies percute de plein fouet les équipements sportifs. En particulier les plus énergivores d’entre eux : les centres aquatiques et les patinoires. Entre approches techniques pour limiter les augmentations ou restrictions d’exploitation, plusieurs pistes sont envisagées.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« Piscine fermée » ! A Oissel-sur-Seine (Seine-Maritime, 12 100 hab.), la crise énergétique s’affiche en lettres majuscules sur la devanture vitrée de la piscine municipale Claude Lebourg. Depuis le 20 mars, cet équipement construit en 1975 et rénové en 2008 est portes closes. « Et ce pour une durée minimale de six semaines », souffle le maire (PC) Stéphane Barré, sa facture de gaz de la période janvier-février, pour l’ensemble des bâtiments publics, en mains : « nous sommes passés de 40 200€ en 2021 à 165 300€… » Soit une augmentation de 312% !

La piscine représente « un peu plus de 20% de cette note. Pour réaliser des économies, nous la fermons et en profitons pour réaliser quelques travaux. C’est une décision difficile pour les scolaires, les clubs et les usagers. Mais nous ne pouvons ...