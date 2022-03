Les maires, ces damnés de la terre

Présidentielle 2022

Publié le 24/03/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Pour Nathalie Arthaud, les édiles municipaux sont les premières victimes des compressions budgétaires et de la diminution des impôts de production imposés par « le grand patronat ».

Maires, travailleurs, même combat ! Chez Nathalie Arthaud, déjà candidate de Lutte ouvrière aux présidentielles de 2012 et de 2017, la rhétorique est parfaitement au point. Pour l’ancienne conseillère municipale de Vaulx-en-Velin (entre 2008 et 2014), les élus municipaux se heurtent à la loi du profit, à l’instar du « camp des travailleurs ». Nathalie Arthaud voit dans la baisse des crédits étatiques aux communes ces dix dernières années, l’effet des « cadeaux fiscaux aux multinationales ».

Entendue, le 15 mars, par les édiles de Territoires unis, elle évoque ces maires obligés de passer eux-mêmes « la débroussailleuse » pour pallier des réductions d’effectifs municipaux.

Premiers de corvée

Lors du grand confinement, les maires ont été, selon Nathalie Arthaud, réduits au rôle d’utilité. Exactement comme les premiers de corvée (soignants, livreurs, caissiers, routiers…). Les maires ont dû « faire des pieds et des mains » pour obtenir de l’Etat le remboursement de leurs frais de masques, déplore-t-elle, dénonçant « les sordides calculs d’apothicaires » du pouvoir.

« L’argent n’est pourtant pas dans le coffre-fort des communes, mais dans les grands groupes d’énergie qui profitent de la guerre en Ukraine pour spéculer », martèle la candidate trotskyste. Et la prof agrégée d’économie à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), grandie dans le village drômois de Peyrins (2 500 habitants), de prendre fait et cause pour les petites cités, dont « les magasins ferment, faute de clients » et « les centres-villes meurent, faute de magasins ».

Réseau de parrains

Adhérente de LO depuis sa majorité, cette fille de garagistes est entrée dans la nébuleuse trotskyste, comme d’autres en religion. Elle veut imposer « un contrôle des travailleurs pour vérifier l’usage des fonds publics ».

Son représentant, lors du grand oral de France Urbaine et d’Intercommunalités de France, le conseiller municipal d’Oissel (12 000 hab., Seine-Maritime) et ouvrier à l’usine de Renault-Cléon Pascal Le Manach dénonce la baisse des impôts de production décrétée par Emmanuel Macron. Le résultat du « chantage du Medef à la fermeture et à la délocalisation d’usines ».

Une charge qui s’accompagne à Lutte ouvrière d’une défense vigoureuse de la commune, théâtre de la révolution manquée de 1871. Un discours qui force le respect des maires.

Cette année, 575 d’entre eux ont accordé sans coup férir leur paraphe à Nathalie Arthaud. Depuis la première candidature d’Arlette Laguiller, LO a su se forger des réseaux parmi les premiers magistrats. Un essai que le parti peine à transformer dans les urnes. Loin des bons scores d’« Arlette », Nathalie Arthaud végète autour de 0,5 % des voix.