10 conseils pour une certification des bâtiments publics durables

Les bâtiments existants font face au défi du décret tertiaire, les bâtiments neufs, à la RE2020. La démarche de certification peut les accompagner dans l’atteinte de ces objectifs réglementaires et climatiques.

Bâtiment et travaux publics

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

1. Comprendre le contexte réglementaire

La réglementation en matière de durabilité des bâtiments s’intensifie. Le décret du 23 juillet 2019, dit Éco énergie tertiaire, impose aux propriétaires de bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m2 de diminuer leurs consommations d’énergie finale : soit d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 (par rapport à 2010), selon des valeurs fixées par arrêtés. Cela passe par de l’isolation, des équipements performants, une exploitation optimale des bâtiments, l’adaptation des locaux et le comportement vertueux des occupants. Il faut déclarer ses ...