Trois leviers pour combattre le sentiment d’insécurité dans les transports

Sécurité

Publié le 24/03/2022 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France, Veille documentaire prévention-sécurité

L’Institut Paris région vient de publier une nouvelle étude sur le sentiment d’insécurité dans les transports. Les auteurs se concentrent sur les actions menées par les transporteurs et leurs partenaires pour rassurer les voyageurs.

En 2020, la mission sécurité de l’Institut Paris région publiait une étude sur les peurs des usagers dans les transports en commun franciliens. Il en résultait notamment que les principaux vecteurs de l’insécurité sont la présence de personnes aux comportements jugés déviants ou menaçants, l’absence de personnel, et le caractère désert des lieux.

Pour aller plus loin, une nouvelle étude a été réalisée, centrée sur les dispositifs et les pratiques mises en place pour rassurer ces voyageurs. Trois grands leviers ont été identifiés pour lutter contre l’insécurité perçue.

Le premier, et celui qui semble être le plus important pour les usagers, est une présence humaine renforcée. Les différents acteurs (police, agents de sûreté RATP et SNCF, sécurité privée) sont présents et « se développent au ...