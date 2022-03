Plante & Cité « crée un pont entre les acteurs de terrain et la recherche »

Espaces verts

Plante & Cité accompagne et met en réseau les professionnels des espaces verts et du paysage, dont les collectivités locales. Une opportunité pour travailler en mode collaboratif et bénéficier des transferts de connaissances et d’expérimentations.

Espaces verts et végétalisation