Votre actu juridique du 25 au 31 mars 2022

A l’occasion de la parution du rapport « Territoires connectés », Laure de la Raudière, présidente de l’Arcep, régulateur des télécoms, revient sur la qualité des réseaux fibre et cuivre, le déploiement de la fibre, l'extinction du réseau cuivre et ...

Dans son rapport d’observations publié le 23 mars 2022 sur la prévention et la gestion des déchets de la Ville de Paris (2015-2019), la CRC d’Ile-de-France met en cause un fonctionnement non optimal, parfois coûteux, notamment en ce qui concerne la collecte ...

Plante & Cité accompagne et met en réseau les professionnels des espaces verts et du paysage, dont les collectivités locales. Une opportunité pour travailler en mode collaboratif et bénéficier des transferts de connaissances et d’expérimentations. ...