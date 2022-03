Finances locales : les associations d’élus dressent le bilan d’Emmanuel Macron

Présidentielle 2022

Publié le 24/03/2022

Les finances locales ont été au cœur du quinquennat d'Emmanuel Macron. Entre la disparition de la taxe d’habitation pour les résidences principales, les conséquences de la contractualisation du pacte de Cahors, la territorialisation du plan de relance... La Gazette a décidé de donner la parole aux associations d'élus pour dresser le bilan du mandat du point de vue de la sphère locale.

A quelques semaines du premier tour de l’élection présidentielle, la Gazette donne la parole aux associations d’élus pour faire le bilan du mandat sur les finances locales. Les sujets à débats n’ont pas manqué durant le quinquennat d’Emmanuel Macron : suppression de la taxe d’habitation et baisse de 10 milliards d’euros des impôts dits de production, mise en place et suspension des contrats de Cahors, soutien de l’Etat pendant la crise sanitaire, stabilisation de la dotation globale de fonctionnement (DGF)… Mais loin des polémiques, cette période de campagne électorale est l’occasion de jeter un coup d’œil dans le retro pour prendre un peu de recul et sortir de la guerre des chiffres qui a entaché les relations entre l’Etat et les ...