Accueil

Emploi Carrière

Emploi Carrière Actu Emploi

Actu Emploi Le 31 mars, les territoriaux sont attendus dans la rue

Mouvement social

Le 31 mars, les territoriaux sont attendus dans la rue

Publié le 23/03/2022 • Par Julie Krassovsky • dans : Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Manifestation en Mayenne Twitter camille_petron

Augmentation du point d’indice, retraite à 60 ans, renforcement des effectifs et plus largement la défense des conditions de travail et l’abrogation de la loi de Transformation de la fonction publique sont au menu des revendications de la grande journée de mobilisation à laquelle la FDSP-CGT appelle tous les territoriaux.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Dialogue social

Fonction publique territoriale

Salaire fonction publique