Comment parler de la guerre en Ukraine aux élèves ?

Semaine de la presse à l'école

Publié le 24/03/2022 • Par Malika Butzbach • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Alors que se déroule la semaine de la presse et des médias à l’école, les acteurs de l’éducation et du périscolaire font face aux questions des enfants sur la guerre en Ukraine. De nombreuses ressources d’éducation au médias évoquent des pistes pour aborder ce sujet.

La 33e édition de la semaine de la presse et des médias à l’école (SPME), qui se déroule du 21 ou 26 mars, est un moment privilégié pour les acteurs de l’éducation aux médias et à l’information (EMI). Pour la deuxième année consécutive, le thème est « S’informer pour comprendre le monde ». Un intitulé qui résonne d’autant plus avec l’actualité, un mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

« Nous nous sommes interrogés pour savoir s’il fallait parler spécifiquement de ce conflit et comment », raconte Sébastien Rochat, responsable du pôle Studio du Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information (CLEMI). « Nous avons finalement choisi d’évoquer comment travaillent les reporters dans un environnement de guerre. »

Le 21 mars, les ...

