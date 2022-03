Mésentente cordiale

[EDITORIAL] Elections présidentielles

Publié le 25/03/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Après la fin d’un impôt local en 2017, place, en 2022, à la réduction le nombre d’édiles : Emmanuel Macron joue la carte des électeurs contre les élus. Au grand dam des associations de collectivités.

Un communiqué furibond en pleine campagne présidentielle. En 2017, l’Association des maires de France était sortie de son habituelle réserve en période électorale. Elle avait voué aux gémonies la proposition phare du candidat Macron, la suppression de la taxe d’habitation, coupable de mettre à mal l’autonomie fiscale des collectivités. Cinq ans plus tard, l’histoire bégaie. Au soir de la présentation du programme du candidat sortant, le 17 mars, l’ ADF s’attaque à un président adepte de la « recentralisation ».

Tir de barrage

« Il oublie l’épisode des “gilets jaunes” qui exprimaient le ras-le-bol de celles et ceux qui se sentent abandonnés de la République, notamment dans les secteurs ruraux et outre-mer. Il oublie aussi la pandémie de Covid-19, au cours de laquelle les collectivités ont été les bons échelons de proximité et de solidarité », cingle l’ADF.

La proposition portée par Emmanuel Macron, le retour du conseiller territorial sarkozien appelé à siéger au département et à la région, suscite un tir de barrage. Le patron de l’ADF, François Sauvadet (UDI), y voit l’annonce de la mort de sa collectivité.

L’ancien président de l’Association des régions de France, Alain Rousset, discerne dans l’élu à deux têtes un vecteur de destruction des grandes ambitions territoriales au profit de « la salle polyvalente et du rond-point, comme en 1980 ». En clair : loin d’être porteur d’un nouveau monde, Emmanuel Macron serait l’ultime représentant d’une conception antédiluvienne de la décentralisation.

Cohabitation musclée

A ces critiques, le président marcheur oppose une indifférence souveraine. Il a séché le grand oral de Territoires unis, le 15 mars. Le Président sait que le conseiller territorial, facteur de réduction du nombre d’élus, est une mesure populaire, comme pouvait l’être la fin de la taxe d’habitation au profit du pouvoir d’achat.

Il joue, plus que jamais, la carte des électeurs contre les élus. Si, comme le disent les sondages, il est reconduit dans un fauteuil les 10 et 24 avril, la cohabitation s’annonce encore musclée avec les collectivités territoriales.

