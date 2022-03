Décentralisation : la foire aux propositions

Présidentielle 2022

Publié le 22/03/2022 • Par Aurélien Hélias Jean-Baptiste Forray Romain Gaspar • dans : A la une, France

Entendus ce 22 mars par France Urbaine et Intercommunalités de France, les représentants des postulants à la magistrature suprême ont précisé les desseins de leur champion. Morceaux choisis.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

France Urbaine et Intercommunalités de France, qui ont mené tant de combats communs durant le quinquennat qui s’achève ont entendu, ce 22 mars à l’Institut du monde arabe, les candidats à la présidentielle. Ou plutôt, leurs représentants. A l’exception de Nicolas Dupont-Aignan présent sur place et de Jean Lassalle et Philippe Poutou qui n’ont pas envoyé de représentants, les postulants ont en effet dépêché leurs porte-paroles. Morceaux choisis.

Le porte-parole d’Emmanuel Macron, défenseur du bilan fiscal

Le mandat d’Emmanuel Macron a été loin d’un long fleuve tranquille pendant cinq ans avec les élus locaux avec la suppression de la taxe d’habitation et la signature des contrats de Cahors. Pourtant pour Laurent Saint-Martin, le rapporteur général du budget à ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne