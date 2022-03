Présidentielle : l’AMF veut renforcer le rôle des maires sur la santé

Santé publique

Publié le 22/03/2022 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Déserts médicaux, adaptation des politiques de santé aux réalités locales, décloisonnement des actions en santé, maillage hospitalier : l'Association des maires de France formule des propositions visant à renforcer l'accès à des soins de qualité dans les territoires et la démocratie en santé.

L’Association des maires de France vient d’interpeller les candidats à l’élection présidentielle pour les inciter à reconnaître et à valoriser l’engagement et le rôle des maires dans l’accès des habitants aux soins, la prévention et les politiques de santé territoriales. Elle aspire à « une organisation du système de santé qui donne plus de place à l’élu local », qui « connaît bien les habitants et toutes les dimensions de leur vie », résume Frédéric Chéreau, maire de Douai (39 900 hab., Nord) et président de la commission « santé » de l’AMF.

A ce titre, poursuit-il, « la priorité » de l’AMF en matière de santé concerne « clairement l’accès au médecin traitant et la question de la permanence des soins, notamment ...