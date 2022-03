Opérateurs de vidéosurveillance : ils ne quittent pas l’espace public des yeux

[Métier] Opérateurs de vidéosurveillance

Qui sont ces agents qui contribuent à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics, en utilisant les images servant aux interventions sur site ?

Chiffres-clés Cadres d’emplois : Agents de police municipale, adjoints administratifs territoriaux, adjoints techniques territoriaux.

Agents de police municipale, adjoints administratifs territoriaux, adjoints techniques territoriaux. Catégorie : C.

C. Formation requise : Pas d’obligation de formation.

Ils sont jour et nuit derrière les caméras de vidéo­surveillance des collectivités. Dans l’ombre des 900 – environ – CSU français, ces opérateurs font face à des murs d’images captées par les caméras de surveillance de la voie publique. Leur rôle ? Traquer des incidents, retrouver d’anciennes bandes pour répondre à des réquisitions judiciaires ou rédiger des rapports après une intervention.

« L’opérateur doit être observateur de ce qui se passe, faire l’interface avec les partenaires et être capable de rendre compte par écrit », résume ­Olivier Degeorges, directeur de la formation « sécurité publique » au CNFPT .

Profils hétérogènes

Vingt ans après l’essor controversé de la surveillance par vidéo, au début des années 2000, la fonction, plus qu’un métier dont on ignore les effectifs exacts, est toutefois à géométrie variable. Suivant les collectivités, outre la vidéo, les tâches des agents diffèrent, de la télésurveillance des bâtiments municipaux à la surveillance d’un tunnel. Une hétérogénéité que l’on retrouve dans les profils.

De manière assez attendue, on y retrouve des ex-agents de police municipale. Les anciens de la filière « sécurité » présentent en effet un plus. S’il n’y a pas d’obligation d’assermentation ou d’agrément, seuls les policiers municipaux et les agents de surveillance de la voie publique peuvent faire de la vidéoverbalisation.

Résistance au stress

Toutefois, de nombreux agents sont également issus des filières techniques ou administratives. Comme à Pau, où les deux tiers des effectifs sont formés aux côtés « d’anciens agents de surveillance de la voie publique ou de policiers municipaux qui ont fait le choix de ne plus être sur des missions de terrain », remarque Laure ­Vildari, la DRH de la communauté d’agglo Pau Béarn (lire ci-dessous).

« Nous recherchons des personnes capables de s’adapter au travail, de nuit et les jours fériés, ayant une résistance au stress et une déontologie ­affinée », observe également Céline ­Blaizeau, la responsable « administration générale » à la direction de la sécurité de l’euro­métropole de Strasbourg (33 communes, 7 000 agents, 500 500 hab.). Sensible, eu égard aux importants questionnements que pose toujours cet outil sur les libertés publiques, la fonction est suivie de près par les RH. La position statique, pouvant être la cause de troubles musculo­squelettiques, est surveillée, tout comme les diffi­cultés liées à l’éclairage.

Et il n’est pas facile, enfin, d’éviter l’usure professionnelle. « Très souvent le week-end, nous avons des agressions ou des bagarres », indique ainsi ­Sandrine, opératrice au CSU de l’eurométropole de Strasbourg. Autant de spéci­ficités qui expliquent le turn-over constaté sur ces postes, malgré certaines primes.