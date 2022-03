La Commission européenne annonce 581 millions d’euros pour aider les régions françaises touchées par le Brexit

Finances publiques

Publié le 22/03/2022 • Par Pascal Hansens • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Europe

La Commission européenne a approuvé mi-mars un versement de plus de 2 milliards d’euros, dont 581 millions d’euros pour les régions françaises, pour faire face aux conséquences socio-économiques du Brexit.

L’aide, programmée au titre de la Réserve d’ajustement au Brexit (en anglais, « Brexit Adjustment Reserve »– BAR), concerne au premier chef les régions présentant une forte dépendance commerciale avec le Royaume-Uni ou dont le secteur de la petite pêche est fortement affecté par le retrait britannique de l’Union européenne.

La liste des régions françaises bénéficiaires n’est pas encore définie, comme nous l’a expliqué Francesco Molica, directeur responsable de la politique de cohésion au sein de la Conférence des régions périphériques maritimes (CRPM). « Je sais que l’ANCT (l’Agence nationale de la cohésion des territoires, ndlr) est encore en train de travailler sur un plan de mesures à financer par le biais de la BAR », a-t-il précisé.

On peut toutefois être certains que les régions aux abords de la Manche et de la côte ouest seront concernées au premier chef. Le secteur de la pêche fait en effet l’objet d’une attention particulière au titre de la Réserve et une partie importante de la contribution de la réserve (dotée de 5,4 milliards d’euros en prix courant) est fléchée sur cette problématique spécifique.

Ventilation des fonds

Quelque 7 % de l’enveloppe nationale devra être consacrée au secteur de la pêche pour les Etats membres qui touchent une aide d’au moins 10 millions d’euros, aide déterminée sur la base d’un facteur lié aux poissons capturés dans la zone économique exclusive du Royaume-Uni, selon