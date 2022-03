[Entretien] Education populaire

« Etat et collectivités doivent réinvestir l’éducation populaire »

Publié le 23/03/2022 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

La 1ère édition des Rencontres nationales de l’éducation populaire, qui s'est tenue du 17 au 19 mars à Poitiers, dresse un état des lieux inquiétant du secteur, victime d’un « renoncement politique », estime Arnaud Tiercelin, coprésident du Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d’éducation populaire et directeur de la Ligue de l’enseignement.

