18 projets pour lutter contre les petits déchets abandonnés

Suite à leur appel à manifestation d’intérêt, Citeo, l’OFB et l’AMF ont sélectionnés des projets pour caractériser et collecter les déchets sauvages, ainsi que prévenir leur abandon. Une phase préalable à une nouvelle filière REP qui va contribuer aux frais de nettoiement à la charge des communes à partir de 2023.

Emballage de gâteau, touillette, papier, mégots… Où et comment sont abandonnés ces petits déchets sauvages (1) ? Et comment les éviter ? C’est pour répondre à ces questions qu’a été lancé, en septembre 2021, un appel à manifestation d’intérêt (AMI) par Citeo, l’Office français de la biodiversité (OFB) et l’Association des maires de France, doté d’un million d’euros.

18 projets ont été retenus, sur 25 candidatures, dans toute la France, sur des territoires urbain, rural, touristique, montagnard, près de cours d’eau. « Beaucoup d’acteurs travaillent déjà sur le ...