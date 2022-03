L’équipement des conducteurs de cyclomobiles légers

Sécurité routière

Publié le 22/03/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels prévention-sécurité, TO parus au JO

Pris en application du décret du 14 janvier 2022 relatif à la réglementation des cyclomobiles légers et modifiant le code de la route, un arrêté du 24 février définit des caractéristiques techniques et des conditions d’utilisation des gilets de haute visibilité, des équipements rétro-réfléchissants et des dispositifs d’éclairage complémentaire portés par les conducteurs de cyclomobiles légers.

Il modifie en fait l’arrêté du 24 juin 2020 relatif au gilet de haute visibilité, à l’équipement rétro-réfléchissant et au dispositif d’éclairage complémentaire porté par le conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé pour le rendre applicable aux conducteurs de cyclomobiles légers.