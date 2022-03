Des assistants virtuels au service des comptables dans le département du Nord

Innovations dans les territoires (7/8)

Publié le 22/03/2022 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, Régions

Après les innovations en matière de finances, contrôle de gestion, management et évaluation récompensées par un trophée de l’Afigese, la Gazette des communes présente d’autres idées candidates qui ont retenu l’attention de la rédaction dans une série de 8 articles. Cette semaine gros plan sur le département du Nord ((2 608 346 hab.) qui robotise les processus de saisies répétitives grâce à un gestionnaire comptable. Diablement efficace.

Désormais, 10 % des 130 gestionnaires comptables du département du Nord utilisent une cinquantaine d’assistants virtuels pour des tâches manuelles et répétitives avec faible taux d’exceptions, stables, à volume et fréquence élevée, connues et documentées, et à partir de données lisibles électroniquement.

la Direction des finances et du conseil en gestion (DFCG) identifie par de la veille technologique les opportunités offertes par les logiciels de Robotic process automation (RPA) et de Robotic desk automation (RDA) pour automatiser les tâches réalisées par un être humain sur un ordinateur, en décomposant le geste métier en différentes activités. Le RDA mobilise le poste informatique de l’utilisateur pendant traitement, au contraire du RPA qui exécute sur un serveur.

En décembre 2018, avec l’accompagnement du cabinet EY, le RPA est appliqué avec succès sur des tâches de gestion sociale. La DFCG décide donc de lancer une expérimentation en interne sur trois mois, en auto-apprentissage grâce au logiciel Uipath et ses tutoriels (libre dans sa version légère), laquelle débouche dès juin 2019 sur de la production. Chaque expérimentation, réalisable sans connaissance du codage informatique, se fait avec le gestionnaire comptable qui explique le processus métier à automatiser, jusqu’ici réalisé sur le logiciel Grand Angle de CGI.

Exit 121 heures de saisie

En pratique, on peut traiter en RPA la collecte et saisie en masse de données issues de sources différentes, la mise à jour en masse de référentiels, les actions déclenchées par des évènements récurrents, les difficultés d’interfaçage entre différents logiciels… Ainsi, 85 % des titrages des indus de RSA sont désormais effectués par un robot. De même, les mises à jour du nombre d’habitants des 648 communes du Nord (donnée annuelle de l’INSEE) ou des nouveaux maires suite aux élections, se font désormais en RPA.

Après une assistance de Sopra pour 9 000 euros (paramétrage du 1er cas notamment), le gain est évident : par exemple une journée à deux (agent expérimentateur et gestionnaire comptable), soit 14 h de création et test contre 121 heures de saisie par an économisées pour 3 640 liquidations de subventions aux collèges en 2020. Quand les données entrantes ne correspondent pas aux manières de saisies (15 % des cas pour les titrages des indus RSA par exemple), le robot s’abstient et le gestionnaire prend le relais. Ce dernier, libéré de tâches répétitives, se recentre sur son cœur de métier. Par ailleurs, selon le DFCG Matthieu Barbier, « comme les investissements et donc les mandats à traiter augmentent et que la DFCG a été restructurée, les gains de productivité évitent de recruter et permettront d’investir ou de ne pas renouveler certains postes ».