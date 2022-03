Un poste dans la territoriale, oui, mais pas sans logement !

Emploi

Publié le 24/03/2022 • Par Nathalie Da Cruz • dans : France

De plus en plus d’agents, notamment de la catégorie C, ont du mal à se loger dans certaines régions. Elus, services du logement et des RH essaient des solutions.

Entre 20 et 30 recrutements d’agents de la catégorie C en ­suspens à Chamonix-Mont-Blanc (350 agents, 8 600 hab., Haute-­Savoie) : c’est la situation à laquelle est confrontée l’équipe municipale en ce moment. Et si une partie des difficultés de recrutement dans la territoriale étaient liées au prix du logement ? C’est le credo d’­Eric ­Fournier, maire de Chamonix-Mont-Blanc : « Pour recruter des agents de la catégorie C, l’accès au logement est déterminant dans l’acceptation du poste. »

C’est aussi la réflexion du rapport « Laurent, ­Icard, ­Desforges » sur l’attractivité de la FPT paru en février. Il en émane cette proposition : ­solliciter l’Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP), dont la capacité d’investissement provient des cotisations tant des employeurs publics que des agents de la fonction publique, pour qu’une partie de cette épargne puisse être fléchée sur le financement de logements réservés. Avec son premier adjoint, le maire de ­Chamonix étudie la possibilité de publier des fiches de poste en précisant qu’un logement est proposé pour une durée de trois ans au sein du parc social dont la ville est réservataire.

Des résidences dédiées

Autre stratégie : bâtir des résidences dédiées. C’est une piste privilégiée par la communauté d’agglomération Châteauroux métropole (14 communes, 525 agents, 80 000 hab., ­Indre), qui envisage de construire une résidence pour les agents « célibataires géographiques ». Toutefois, « il ne s’agit, à ce stade, que d’un projet, porté par le bailleur social, l’Opac 36, et soutenu par ­Châteauroux métropole », nous précise la collectivité.

Ailleurs, sur le littoral breton, les prix ont bondi de 18 % en 2021, à l’achat comme à la location. A ­Paimpol (150 agents, 7 200 hab., Côtes-d’­Armor), « nombre d’agents sont obligés d’habiter loin et de faire de longs trajets en voiture, avec des coûts de carburant élevés, se désole ­Fanny ­Chappé, la maire. Les cadres peuvent se le permettre, mais pas les ­catégories C. ­Certaines personnes sont intéressées par des postes. Mais, de par leur situation, elles doivent y renoncer. »

Que faire ? « Il faut accroître l’offre. Avec le bailleur social ­Terres d’­Armor ­Habitat, nous allons réhabiliter le quartier de ­Kernoa pour y proposer des logements en accession sociale et augmenter le nombre de logements locatifs sociaux, qui seront disponibles vers 2025 », indique-t-elle. Autre piste, construire des logements avec Bretagne solidaire, le futur office foncier solidaire de la région et des Côtes-­d’Armor. La dernière arme brandie par la ville est l’interpellation des propriétaires de logements vacants, 600 à ­Paimpol. La maire tente aussi de convaincre ceux qui optent pour la location saisonnière de ­basculer à celle à l’année.

Une subvention au bailleur

Les métropoles ont d’autres moyens pour agir. A Lyon, sur 8 300 agents, 700 sont demandeurs d’un logement social et 55 % vivent en dehors de la ville. On dénombre au moins 50 postes de policiers municipaux non pourvus… La capitale des ­Gaules a lancé un plan d’­actions en 2019 pour mobiliser des logements. Cette année-là, une subvention de 500 000 euros a été apportée au bailleur social ­SACVL afin que 100 logements sociaux et 50 logements intermédiaires soient accessibles aux agents. Malgré la baisse des rotations due à la crise, 85 agents ont pu être logés en 2020 et 2021. Les autres le seront en 2022 et 2023.