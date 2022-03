Ukraine : comment parler de la guerre à l’école ?

Enfance

Alors que la guerre sévit en Ukraine, que le sujet est dominant dans les médias et parfois évoqué dans les cours des écoles, faut-il l'aborder avec les enfants pour prévenir d’éventuelles angoisses ? À partir de quel âge ? Et comment ? Réponses avec des spécialistes.

Fauve Sodade

Psychologue scolaire

Quel impact peut avoir la guerre sur les enfants ?

Lorsqu’un enfant est confronté à un événement traumatique, il peut présenter des réactions adaptées ou inadaptées. L’événement traumatique peut aussi conduire à des réactions en différé, c’est-à-dire, plusieurs jours, voire plusieurs mois après l’événement. Hélène Romano, psychologue clinicienne, informe sur le risque d’impacts anxieux majeurs et ce d’autant plus que ce conflit s’inscrit dans un contexte où il y a déjà plus de 40% de troubles anxieux chez les enfants français, maternelle et élémentaire confondus, du fait de la pandémie. Sachant que c’est cette même population d’enfants qui a vécu les attentats, ce qui se passe en Ukraine vient réactiver des angoisses avec le risque ...

Références « Quand la vie fait mal aux enfants », H. Romano, Odile Jacob

« Les enfants et la guerre », M. R Moro, dans la revue L’Autre n° 62, 2020

« Il y a des monstres sous mon lit », aidez votre enfant à vaincre ses peurs, Florence Millot, Hachette 2017