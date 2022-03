Stratégie autisme : du mieux, mais toujours un long chemin à parcourir

Santé

La délégation interministérielle à la stratégie nationale pour l’autisme dresse un bilan de la stratégie autisme à quelques jours de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le 2 avril, et du premier tour de l’élection présidentielle, le 10 avril.

A quelques jours de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le 2 avril, et du premier tour de l’élection présidentielle, le 10 avril, la délégation interministérielle à la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement fait un point d’étape de la stratégie autisme.

Celui-ci acte des progrès en matière de recherche et de scolarisation, tout en reconnaissant que les « parcours des personnes et de leurs familles demeurent trop complexes, encore semés d’embuches avec des difficultés d’accès aux droits et des ruptures dans les parcours de vie ».

Avec un budget de 490 millions d’euros, augmenté de 146 millions entre 2018 et 2022, cette stratégie visait à améliorer la qualité de vie des personnes concernées et de leurs proches, via un meilleur ...

