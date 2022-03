Protection de l'environnement

Sports de pleine nature : comment réduire l’impact sur les milieux

Publié le 21/03/2022 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

ski de fond FFS

Les fédérations de sports outdoor et autres organisateurs d’événements traversant les sentiers, les prairies ou les cours d’eau ont pris conscience des risques qu’un afflux de pratiquants font courir aux sites naturels traversés. Ils multiplient les initiatives pour réduire cet impact et cherchent à nouer des partenariats leur permettant d’être plus efficaces.

