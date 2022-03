Régulation des « dark stores » : le gouvernement donne des clés aux collectivités

Aménagement urbain

Publié le 21/03/2022 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

Face à des implantations rapides et non maîtrisées, le gouvernement propose aux collectivités un guide permettant de mieux encadrer le déploiement des « dark stores » installés dans les villes par les acteurs de la livraison rapide.

Alors que les acteurs du « quick commerce » poursuivent leurs implantations dans les plus grandes villes, le gouvernement a décidé d’équiper les communes d’un guide clarifiant quelques points. Ces opérateurs promettent une livraison rapide de produits de grande consommation, et la garantissent grâce à l’implantation de plusieurs espaces commerciaux dans les villes, où sont stockés les produits et d’où partent les livreurs. N’accueillant pas de clientèle et ayant des façades aveugles, ils sont souvent qualifiés de « dark stores ».

Les collectivités à la recherche du dialogue avec les « dark stores »

« Avec ce guide, nous souhaitons clarifier le cadre juridique et donner ainsi aux autorités locales les moyens ...

