Lancement de projets d’éoliennes flottantes en Méditerranée

Eolien

Publié le 21/03/2022 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

D’après une décision du 17 mars, consécutive au débat public portant sur le projet d’éoliennes flottantes en Méditerranée et leur raccordement, une procédure de mise en concurrence sera lancée en 2022 en vue de l’attribution de deux parcs d’éoliennes en mer flottantes d’une puissance d’environ 250 mégawatts chacun en Méditerranée.

Une seconde procédure de mise en concurrence a vocation à être lancée ultérieurement pour deux autres parcs, constituant des extensions des premiers parcs, d’une puissance d’environ 500 mégawatts chacun.

Cependant, les superficies des zones retenues pour les procédures de mise en concurrence relatives aux deux parcs d’environ 250 mégawatts, d’une part, et à leurs extensions, d’autre part, seront progressivement réduites au cours de ces procédures, en tenant compte des résultats des études techniques et environnementales qui vont y être menées ou sont déjà menées par l’Etat et RTE et de la poursuite de la concertation avec les acteurs de la façade, dans l’optique de favoriser la préservation de l’environnement et de faciliter la cohabitation des usages.