Le bilan du quinquennat en débat : André Laignel face à Jean-René Cazeneuve

Publié le 18/03/2022

A moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, la Gazette a voulu dresser le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron en matière de finances locales. Pour cela rien de mieux qu'André Laignel, premier vice président délégué de l'Association des maires de France et président du comité des finances locales face à Jean-René Cazeneuve, président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation à l'Assemblée nationale. Débat.

Vous avez publié un bilan quinquennal des finances locales. Ce rapport estime que les indicateurs des finances locales sont tous en progrès. A quoi attribuez-vous cette performance et partagez-vous tous les deux le même constat ?

Jean-René Cazeneuve : En tant que rapporteur de la mission spéciale sur les effets de l’épidémie de Covid-19 sur les finances locales. j’essaye d’objectiver le plus possible l’impact de cette crise sur les budgets des collectivités territoriales. Maintenant, on l’a mesuré avec les chiffres de 2021 qui intégrent la journée complémentaire, c’est-à-dire à fin janvier, mais aussi en comparant avec la durée du mandat d’Emmanuel Macron. Même s’il y a des écarts entre collectivités, bien évidemment, les indicateurs financiers globaux ...