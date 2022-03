Fibre : « Ce n’est pas acceptable d’avoir de tels défauts de qualité et de pratiques des opérateurs »

Télécoms

Publié le 31/03/2022 • Par Alexandre Léchenet Laura Fernandez Rodriguez • dans : actus experts technique, Dossiers d'actualité, France

A l’occasion de la parution du rapport « Territoires connectés », Laure de la Raudière, présidente de l’Arcep, régulateur des télécoms, revient sur la qualité des réseaux fibre et cuivre, le déploiement de la fibre, l'extinction du réseau cuivre et l'avancée du plan « new deal mobile » et de la 5G. Elle répond également aux questions d'impact environnemental du numérique.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Vous avez présenté aujourd’hui le rapport « Territoires connectés ». Que pouvez-vous nous en dire ?

Le rapport est spécialement conçu pour les acteurs de l’aménagement numérique du territoire, dont les collectivités, et traite des sujets télécoms. Nous avons quelques thématiques phares, et la première, c’est la qualité de service sur les réseaux fixes, que ce soit le cuivre ou la fibre.

C’est l’un des objectifs de la régulation mise en place par l’ Arcep , et pour nous c’est extrêmement important, puisque cela induit comme finalité la satisfaction des utilisateurs. Nous portons l’ambition d’avoir un accès à internet fixe de qualité, pour tous et partout. Et j’ai envie de rajouter : qui fonctionne !

Nous avons salué la mise en place du plan “cuivre” par Orange au printemps dernier et nous sommes vigilants à ce qu’il se décline bien dans tous les territoires. La qualité de service sur le réseau fibre fait de son côté l’actualité depuis quelques mois dans les médias. C’est un sujet sur lequel je suis très fortement sollicitée par les élus, et à juste titre parce que ce n’est pas acceptable d’avoir des défauts de qualité et des pratiques des opérateurs tels qu’on les rencontre aujourd’hui.

Justement, nous avons évoqué, il y a quelques jours, les maires qui essaient de se dépêtrer des raccordements à la fibre. Est-ce à eux de régler les problèmes ?

Ce n’est pas le rôle des agents municipaux de surveiller les raccordements et les points de mutualisation ou de faire une hotline de service client pour l’opérateur. Neuilly-sur-Marne consacre deux agents communaux à temps plein pour prendre les réclamations, avec un élu délégué qui y passe ses journées… Ce n’est pas le rôle de la commune.

Cela montre bien que c’est un problème que les opérateurs doivent régler de façon urgente. Je ne supporte plus d’entendre dire que c’est lié au fort déploiement et au fort raccordement. Dites ça aux gens interrompus plusieurs fois par an, pendant plusieurs semaines…

Le passage à un nouveau mode de sous-traitance, le STOC V2, est déjà contesté par certains observateurs, dont l’ Avicca , qui déplore également le coût payé pour les raccordements…

Il est difficile de s’exprimer sur le contrat STOC V2 sachant que certains opérateurs ne l’ont signé

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Cet article est en relation avec le dossier