Crise sanitaire : l’organisation des concours s’adaptera jusqu’au 31 octobre

Si le port du masque n'est plus obligatoire que dans certains lieux et le passe vaccinal suspendu, l'organisation des concours de la fonction publique territoriale continuera de tenir compte des risques de propagation du Covid-19 jusqu'à fin octobre 2022.

Cela peut paraître curieux. Mercredi 16 mars, deux jours après la suspension effective du passe vaccinal et l’obligation de ne porter le masque plus que dans les transports et les établissements hospitaliers, le CSFPT examinait un projet de décret tenant « compte des contraintes d’organisation liées à la crise sanitaire » pour l’organisation de certains concours et examens professionnels ouverts par les centres de gestion (CDG) avant le 31 octobre 2022. Une mouture qui a été élaborée en concertation avec la Fédération nationale des CDG.

Ce texte a reçu un avis favorable de la part des membres du CSFPT, recueillant l’unanimité du collège employeurs, mais seulement 5 votes favorables contre 14 défavorables du côté syndicats.

Pas de retour « à la normale »

FA-FPT et CGT demandaient un retour à la « normale ». « Nous avons en effet du mal à comprendre cette nouvelle prolongation d’adaptation temporaire qui impactera les concours dont les épreuves sont d’ores-et-déjà planifiées en 2023 ». Les syndicats craignent que ces adaptations deviennent la norme, ce qui aurait un impact sur la valeur des concours et examens professionnels.

« Les aménagements proposés sont restreints et concernent principalement des épreuves facultatives ou des épreuves obligatoires à faible coefficient », explique la DGCL dans l’exposé des motifs du projet de décret. « Ces aménagements doivent en effet permettre de maintenir un niveau de recrutement susceptible de sélectionner les candidats disposant des compétences requises pour les cadres d’emplois concernés. »

Les concours concernés

Pour le concours externe de professeurs territoriaux d’enseignement artistique – spécialité art plastique – et pour le concours interne de professeur d’enseignement artistique – spécialité musique, danse, art dramatique et plastique –, l’épreuve orale facultative de langue vivante est suspendue.

S’agissant des voies d’accès externe et interne au cadre d’emplois des bibliothécaires, c’est l’épreuve facultative portant sur une langue vivante ou sur un traitement automatisé de l’information qui est suspendue. Même sort pour les épreuves facultatives (langue ou traitement automatisé de l’information) des concours d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2e classe et d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques.

Pour les trois concours (externe, interne et troisième concours) d’adjoint administratif, les épreuves facultatives (langues vivantes ou les oraux) doivent disparaître. Seront aussi dispensés d’épreuve facultative écrite de langue vivante, ou de l’oral sur le traitement automatisé de l’information, les candidats au cadre d’emploi d’adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe.

Côté attachés territoriaux, sont suspendues l’épreuve orale obligatoire de langue vivante pour les candidats du concours externe et l’épreuve orale facultative de langue vivante pour les candidats du concours interne et du troisième concours. Le coefficient de l’oral obligatoire de langue vivante est reporté sur l’épreuve d’admission d’entretien.

Également allégé : l’oral facultatif de langue vivante pour les candidats au poste de chef de service de police municipale. Enfin, pour les ingénieurs territoriaux, c’est là aussi l’oral de langue vivante pour les candidats au concours externe qui doit être supprimé, tout comme l’écrit de langue vivante pour les candidats au concours interne.

