Il y a de moins en moins de PMI

Petite enfance

Publié le 18/03/2022 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

Selon une étude de la Drees sur la protection maternelle et infantile (PMI), les effectifs des médecins ont fortement baissé et l’activité des services est en recul. Un déclin inquiétant qui cache une grande hétérogénéité entre les départements.

L’effectif de médecins de PMI a fondu de près d’un quart de 2010 à 2019 (en équivalent temps plein), alors qu’ils ont « un rôle central » dans le fonctionnement des services et « assurent les consultations », souligne la Drees (Direction de la Recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) dans son enquête sur la protection maternelle et infantile, publiée le 18 mars. Ce recul n’a pas ralenti de 2016 à 2019 (-4,8 % par an). Pire, dans cette période, la baisse est d’au moins 30 % dans 18 départements et de plus de 10 % dans 57 départements.

Et ce n’est pas le seul signe du déclin de ces services de santé publique et de prévention médico-sociale dont le rôle est pourtant crucial. Regroupant, en plus des médecins, des équipes de puéricultrices et auxiliaires de puériculture ...