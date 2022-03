Conseiller territorial : Emmanuel Macron dans les pas de François Fillon

Présidentielle 2022

Publié le 18/03/2022 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Le candidat sortant reprend à son compte l’élu départemental et régional imaginé en 2001 par le député RPR de la Sarthe. Une piste qu’il partage aussi avec Eric Zemmour.

C’est une séance de 2001 à l’Assemblée nationale consacrée à la décentralisation qui n’est pas restée gravée dans les mémoires. Et pourtant, c’est bien ce jour-là que l’orateur du RPR, François Fillon sort de son chapeau un drôle d’élu qui, sans avoir jamais vu le jour, est appelé à une certaine prospérité : le conseiller territorial.

« Nous souhaitons que les conseillers régionaux et généraux soient les mêmes et qu’ils soient élus au scrutin uninominal dans le cadre de circonscriptions redessinées et élargies. En réunifiant ces deux mandats, nous conduirons ces deux collectivités à coordonner leurs stratégies et leurs politiques », met sur la table le député de la Sarthe.

Dans « La France peut supporter la vérité », livre-programme de 2006 écrit à l’adresse du candidat Nicolas Sarkozy ...