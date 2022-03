DIALOGUE SOCIAL

Dialogue social : « La responsabilité des employeurs territoriaux doit être accompagnée d’une responsabilité fiscale »

Publié le 18/03/2022 • Par Romain Mazon • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Le projet de décret sur la protection sociale complémentaire ne devrait fixer que des minimums de participation des employeurs territoriaux. Charge aux partenaires sociaux de les améliorer dans le cadre d’une négociation à venir, garantie par un pré-accord de méthode signé par les associations d’élus et quatre syndicats à ce jour. Un processus qui rompt avec les pratiques actuelles, et qui s’inspire des modes de négociations du secteur privé. Explications de Philippe Laurent, porte-parole de la Coordination des employeurs territoriaux et président du CSFPT.

