Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 12 au 18 mars sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Vents marins – Alors que la France accuse toujours un grand retard sur l’éolien en mer par rapport au Royaume-Uni ou la Scandinavie, le gouvernement a annoncé les premiers appels d’offre pour deux futurs parcs offshores flottants en Méditerranée. Comme l’explique Nice-Matin, les deux sites – composés d’une vingtaine d’éoliennes chacun – sont attendus pour 2030 et auront une capacité de production de 250 mégawatts. L’article rappelle aussi que, à l’échelle nationale, sept autres projets sont en cours et que le gouvernement a fixé l’objectif de 50 parcs éoliens en mer d’ici 2050. L’association France Energie Eolienne attend maintenant « une planification fine » pour mieux organiser les moyens de cet objectif.

Aller-retour – Après avoir sollicité tous les candidats à l’élection présidentielle au sujet des transports, la Fnaut a dressé le bilan de leurs retours. Dans un communiqué, la fédération nationale des usagers des transports a certes reconnu qu’ils connaissaient assez bien le secteur et ses problématiques mais a noté de réels clivages. Si les candidats d’extrême-droite privilégient la voiture comme moyen de déplacement, les autres ont une approche plus complémentaire des différents modes, annonçant de grands investissements dans les transports publics, le ferroviaire et le vélo. En conclusion, la Fnaut se révèle déçue, cependant, devant le manque d’ambition des programmes pour réduire la dépendance à la voiture tout en reconnaissant à LREM son ambition sur le covoiturage et l’autopartage.

Mettre les gaz – En pleine crise de l’énergie, le gouvernement annonce une mesure financière pour favoriser la production du gaz renouvelable. Il s’agit, comme l’explique Le Figaro, de relever le niveau de prise en charge des frais de raccordement du biométhane aux réseaux de gaz naturel en portant la part assumée par les collectivités locales de 40% à 60%. Entre 2020 et 2021, les capacités d’injection de gaz renouvelable dans le réseau avaient augmenté de 56%. Mais, avec une capacité de 6,4 TWh, on est encore loin de l’objectif de 39 à 42 TWh de biogaz d’ici 2030.

Vive la crise – Toujours pour lutter contre la crise énergétique, le syndicat des professionnels de l’énergie solaire Enerplan réclame un « Plan d’urgence solaire ». Selon Environnement magazine, ce plan doit porter à 10% d’énergie solaire dans la production française d’électricité d’ici 2025. Cela passe par le développement d’une industrie de fabrication de panneaux solaires, la mobilisation foncière de tous les terrains (parkings, toitures…), la réduction de la procédure de permis de construire ou encore d’élargir les critères d’éligibilité des terrains et d’augmenter leurs volumes [lire aussi notre article].

La traversée de Paris – Vivre près des gares SNCF et dans le cœur de Paris est le meilleur endroit, dans la capitale, pour avoir facilement accès à toute offre de transport en commun. C’est ce qui ressort d’une enquête menée par Le Parisien. Avec un accès au RER, métro et bus, ces quartiers sont les mieux desservis, tout comme le 9e arrondissement ou Montmartre. En revanche, l’est parisien se présente comme le parent pauvre, avec une offre inégalement répartie. Enfin, les quartiers riches, eux, continuent de faire la part belle à la voiture.

Grosse chaleur – Alors que le ministère de la Transition écologique a annoncé des budgets supplémentaires pour le dispositif MaPrimeRénov’ et le fonds chaleur, l’Ademe a présenté, dans un communiqué, le bilan de ce dernier. En 2021, l’enveloppe totale (350 millions d’euros) a été entièrement dépensée mais le nombre d’installations, lui, a légèrement baissé (559 contre 652 en 2020). Ce qui permettra de produire 3,35 TWh par an de chaleur renouvelable. Pour 2022, l’Ademe annonce des évolutions dans les conditions d’éligibilité.

Droit au but – Création d’un GIP mobilité, automatisation du métro, extension du tramway vers le nord et le sud, création de cinq lignes de bus à haut niveau de service… Tels sont, en résumé, les projets de la métropole Aix-Marseille-Provence, recensés par le site Made in Marseille, en matière de transports en commun. La collectivité affirme même vouloir développer un « réseau express de transports ». Autre grand projet : le Val’tram, qui consiste à réhabiliter une ancienne voie de chemin de fer pour accueillir un tram.

Et aussi…

Depuis le début de la crise énergétique, les collectivités cherchent à faire des économies [Capital] ;

La pandémie de Covid a contribué à l’augmentation des déchets hospitaliers, jusqu’à 20% à certains endroits [Ouest France] ;

Une opération de levage de filets anti-déchets sur la Seine a permis de récolter plus d’une tonne de déchets à Rouen [Actu.fr]