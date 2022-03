Un service dématérialisé de l’apprentissage dans le secteur privé et le secteur public industriel et commercial

Apprentissage

Publié le 18/03/2022 • Par Léna Jabre • dans : TO parus au JO

Un décret du 17 mars prévoit les modalités relatives à la création et à la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Service dématérialisé de l’apprentissage dans le secteur privé et le secteur public industriel et commercial » par le ministre chargé de la formation professionnelle afin d’assurer le recueil et la gestion des contrats d’apprentissage, ainsi que le suivi et l’évaluation des politiques publiques en matière d’apprentissage.

Il définit les finalités du traitement, les catégories et la durée de conservation des données enregistrées. Il encadre également les modalités d’accès et de transmission des données du traitement.

Il précise enfin les droits reconnus aux personnes concernées et les modalités de leur exercice au titre du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.