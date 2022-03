Comment faire vivre les équipements sportifs à la campagne

Plan 5000 équipements de proximité

Publié le 18/03/2022 • Par Florence Roux • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Les city stade fleurissent en milieu rural dans le cadre du plan 5000 équipements sportifs de proximité. Mais construire un équipement ne suffit pas. L’animation sportive est tout aussi importante et se révèle parfois un casse-tête dans les petites collectivités.

Les city stades fleurissent à la campagne, sans toujours être investis. Celui construit en 2016 au sommet d’une colline du Lyonnais, par exemple, compte un aménagement de basket, volley, foot, hand, et surplombe un espace de jeux pour les enfants et un pump track. Ouvert en accès libre, le terrain flambant-neuf accueille pas mal d’enfants le mercredi après-midi et des familles le week-end à la belle saison. Mais les élèves de l’école n’y vont plus et le club de foot s’y limite à quelques entraînements, en relais du stade voisin. Le reste du temps, il est quasi désert, faute de pratiquants.

“Il ne suffit pas de créer l’équipement, si le besoin et les pratiquants ne sont pas au rendez-vous, constate Guillaume Pasquier, chargé de mission à la Fédération nationale du sport en milieu rural ...

