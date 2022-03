Réutilisation des eaux usées traitées : les autorisations s’élargissent

Eau/Assainissement

Un décret vise à faciliter la réutilisation des eaux usées traitées, en élargissant les usages autorisés, dans un cadre sanitaire et environnemental très surveillé. L’objectif est notamment de rendre plus viables économiquement ces pratiques de préservation de la ressource et des milieux naturels.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Eau - assainissement

Traitement des eaux usées