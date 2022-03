Rémunération des fonctionnaires, décentralisation… les principales mesures du programme d’Emmanuel Macron

Election présidentielle

Continuer, poursuivre, renforcer : trois verbes qui ont porté le discours d’Emmanuel Macron devant la presse pour la présentation de son programme pour un deuxième mandat, jeudi 17 mars. L’actuel président propose cependant une refonte complète des rémunérations des fonctionnaires. Il annonce aussi vouloir changer de méthode en matière de santé et d’éducation. Et continuer la baisse des impôts de production, sans s’appesantir sur les moyens des collectivités locales.

Chiffres-clés Des recrutements promis dans les services publics 50 000 infirmiers et aides-soignants dans les Ehpad

infirmiers et aides-soignants dans les Ehpad La création de 200 brigades de gendarmerie

de gendarmerie 8500 personnels "magistrats et justice"

Le président de la rupture de 2017 ne pouvait revendiquer le même totem pour prétendre à un deuxième mandat. Comme ses prédécesseurs dans la même situation, il défend donc un bilan globalement satisfaisant, et affirme donc vouloir poursuivre les réformes engagées, et renforcer celles qui n’auraient pas donné tous les résultats attendus.

Revue des annonces les plus marquantes pour la fonction publique et les collectivités locales.

Le salaire des agents publics

Alors qu'avait lieu une mobilisation des agents des trois versants de la fonction publique à l'appel de l'intersyndicale de la fonction publique pour l'amélioration de leur pouvoir d'achat, le président-candidat n'a pas développé l'une des mesures annoncée par son actuelle ministre de la fonction publique, Amélie de Montchalin.