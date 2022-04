La refonte du fascicule 35 pour les aménagements paysagers

Fiche pratique Voirie - éclairage public et espaces verts

À l’heure où les ambitions politiques de végétalisation des espaces publics et de renaturation des villes ont été portées par de nombreuses nouvelles équipes municipales, l’entrée en vigueur du nouveau fascicule 35 relatif aux aménagements paysagers, aires de sport et de loisirs de plein air, tombe à pic ! Bien avant les élections municipales de 2020, les acteurs de la filière du paysage avaient compris la montée en puissance de ces politiques publiques et s’étaient mobilisés pour remettre l’ouvrage sur le métier. Le nouveau texte officiel est applicable depuis octobre 2021, pour vingt et un ans ?

