Sport et présidentielle : trois candidats pour un mini-oral

Campagne électorale

Publié le 17/03/2022 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Le grand moment sport de la campagne électorale vers un quinquennat olympique n’a pas eu lieu. Ce 17 mars, au CNOSF, seuls trois candidats à l’élection présidentielle sur douze sont venus présenter leur programme sport : Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Fabien Roussel. Les autres ? Ils ont décliné ou n’étaient pas conviés !

Une note de 3 sur 12 sur fond d’occasion manquée et de déceptions… Ce jeudi 17 avril, à Paris, le grand oral « sports » des prétendants à la présidence de la République s’est mué en une succession de trois exposés, ponctués de quelques questions des acteurs du sport français, co-organisateurs de ce rendez-vous : le mouvement sportif (comités olympique et paralympique) donc, mais aussi les représentants des collectivités avec l’ANDES, du secteur marchand (Union Sport et Cycle, Sporsora) et des organisations patronales (Medef, Cosmos). « Nous avons voulu démontrer notre unité », a souligné d’emblée Brigitte Henriques, présidente du CNOSF. Et d’insister « sur ce quinquennat particulier qui va s’ouvrir avec l’accueil des Jeux olympiques et paralympiques en ...